Verso Milan-Monza di Coppa Italia: biglietti in vendita. Tutte le info

Il sito del Milan riporta tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti per la sfida di Coppa Italia contro il Monza del prossimo 13 gennaio

Il sito del Milan riporta tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti per la sfida contro il Monza del prossimo 13 gennaio, valida per gli ottavi di Coppa Italia: "Dopo la Serie A e l'Europa League, San Siro è pronto ad accogliere anche la Coppa Italia nella stagione 2026/27. Si avvicinano gli Ottavi di finale, momento della competizione nella quale saranno protagonisti i rossoneri di Mister Amorim. Milan-Monza, in gara secca, si giocherà mercoledì 13 gennaio alle 21.00. Nella storia il Diavolo ha già affrontato i brianzoli in Coppa Italia: sette precedenti, il più recente nel 1987/88, con sei vittorie.

BIGLIETTI

Disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e su Vivaticket con le seguenti modalità:

Vendita libera - Red&Black Friday Promo: da venerdì 27 novembre ore 15.00 fino a lunedì 30 novembre ore 23.59;

Vendita libera: da martedì 1° dicembre ore 12.00.

PREZZI E PROMO

È attiva la Red&Black Friday Promo con prezzi a partire da €5: acquistando un biglietto a tariffa intera, il secondo costa 5€ o 10€ in base ai settori.

MATCHDAY UPGRADES

Fast Track - Consente di evitare le code agli ingressi di San Siro, accedendo più rapidamente tramite un varco dedicato. Il prezzo di acquisto del Fast Track è di 5€ e può essere acquistato fino al fischio d'inizio, in alcuni settori selezionati.

TIFOSI CON DISABILITÀ

Il biglietto ha un costo di 10€, comprensivo del titolo d'accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita, che sarà disponibile nelle prossime settimane, è necessario registrarsi o effettuare l'accesso al portale dedicato, seguendo le istruzioni riportate a questo link.

CLUB 1899

Acquista i biglietti Premium con Hospitality per l'Ottavo di finale della Coppa Italia 2026/27. Vai su booking.acmilan.com, scegli il match che ti interessa e acquista la tua experience preferita per vivere una giornata esclusiva. Se hai un'azienda o una partita IVA, sorprendi i tuoi clienti e crea opportunità di business nelle aree più importanti di San Siro. I posti più esclusivi dello stadio con un raffinato servizio di ristorazione per vivere momenti indimenticabili".