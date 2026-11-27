Bava: "Milan media company? Non è detto che funzioni, ma non è una strategia priva di senso"

Il professor Fabrizio Bava, Ordinario di Economia Aziendale al Dipartimento di Management dell'Università di Torino, ha analizzato per FanPage.it lo stato di salute economico di Milan, Inter e Juventus. Secondo il professore i rossoneri sono quelli messi meglio. Di seguito la sua analisi.

Il Milan con Cardinale sembra aver messo priorità al bilancio più delle altre, concorda?

"Sì. Il Milan ha venduto bene anche quando non si qualificava in Champions e ha messo a posto i conti prima di tutto. Nonè un caso se i tifosi dicevano ironicamente "abbiamo lo scudetto del bilancio": hanno patrimonio e non hanno debiti, anche se non hanno vinto niente di rilevante".

Cardinale e Scaroni parlano di strategia polisportiva, creare un sistema di altri sport attorno all'universo Milan. Come la vede?

"Sono strategie che è difficile giudicare adesso, ma hanno una logica: Andrea Agnelli diceva già anni fa che la Juve doveva diventare una "media company". Le squadre di calcio sono società di intrattenimento, capaci di attrarre milioni di tifosi fidelizzati e se una proprietà mette insieme sport diversi e seguiti possono crearsi sinergie. Nuovi tifosi, sponsorizzazioni più forti, visibilità maggiore: non è detto che funzioni, ma non è una strategia priva di senso, soprattutto per un fondo di investimento".