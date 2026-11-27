Zancan: "Amorim aveva lanciato l'allarme, ma credo che ieri sia una partita che sblocca mentalmente il Milan"

Federico Zancan, giornalista, si è così espresso a SkySport commentando la vittoria del Milan contro l'Olympiacos ad Atene.

Federico Zancan, giornalista, si è così espresso a SkySport commentando la vittoria del Milan contro l'Olympiacos: "Mi è piaciuta banalmente la reazione in un momento in cui, davvero, sul 2-0 per l'avversario, il Milan in questa stagione europea stavamo facendo i conti su come ci si poteva qualificare, mentre adesso addirittura il Milan può ambire alle prime otto. Vincerle tutte sarebbe in bilico probabilmente, perché in un'occasione sono bastati 15 punti e in un'altra no, facendo riferimento alle passate annate, però credo che sia una partita che sblocca mentalmente anche perché appunto Amorim ha detto: «forse non siamo in grado di giocare ancora bene tre partite in una settimana». Un po' l'allarme che aveva lanciato dopo alcune cose che sono andate male questa sera sicuramente, però è una bella iniezione di fiducia".

IL TABELLINO DEL MATCH

OLYMPIACOS-MILAN 2-4

MARCATORI: 31' Aut.Maignan (O), 4'st Jota Silva (O), 11'st Hutchinson (M), 18'st Cisse (M), 26'st Pulisic (M), 45+4' st Moreira (M).

OLYMPIACOS: Ortega; Smajlović, Retsos (37'st Toufakis), Pirola, Onyemaechi (37'st Tiknizyan); Freuler, Gustavo Sá; Gelson Martins (27'st Fortounis), Jota Silva, Pedersen (22'st Saliakas); González (22'st Yaremchuk). A disp.: Georgakopoulos, Stournaras; Bakoulas, Carmo, Filis. All.: Alguacil.

MILAN: Maignan; Gila, De Winter (8'st Tomori), Diawara (22'st Terracciano), Estupiñan (1'st Musah); Hutchinson, Jashari, Rabiot, Moreira; Cisse (40'st Comotto); Ramos (1'st Pulisic). A disp.: Pittarella, Torriani; Ossola, Vladimirov. All.: Amorim.

Arbitro: Chris Kavanagh (ENG).

Ammoniti: 43' De Winter (M) e Jota Silva (O); 13'st Freuler (O), 16'st Retsos (O) e Diawara.