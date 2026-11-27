Pedullà evidenzia: “La partita sembrava finita, il Milan ha avuto una grande reazione. Secondo tempo da 8”

Alfredo Pedullà ha parlato della vittoria in rimonta del Milan sul campo dell’Olympiacos.

Nel suo canale YouTube, l’esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà ha parlato della vittoria in rimonta del Milan sul campo dell’Olympiacos. Di seguito un estratto delle sue parole.

"L'Olympiakos nel primo tempo ha trovato un autogol di Maignan su un'esecuzione di Pirola, ha trovato il secondo gol su uno strafalcione in avvio di ripresa di De Winter. La partita sembrava finita, il Milan ha avuto una grande reazione. Ha giocato un secondo tempo secondo me da otto, ha interpretato bene i momenti per colpire e soprattutto ha avuto un grande protagonista che è Hutchinson, che in campionato ha avuto poco spazio.