L'anticipo di Galli - Da Atene torna un Milan europeo

Le critiche nei confronti di Amorim rispetto al cammino rossonero in Europa League erano state impietose. Stampa e tifosi avevano sottolineato sia i presunti errori di formazione, siaun approccio alla gara non in linea con il blasone internazionale del Club. In particolare, nella prima gara casalinga con il Benfica l’accento era stato messo su un turnover eccessivo e la conseguente prestazione, mentre nelle altre due sconfitte, una a Bournemouth (un pesante 3-0) e l’altra, a San Siro contro il Ferencvaros, le accuse si erano focalizzate sulla mancanza di determinazione della squadra. In mezzo, unica nota positiva, la netta vittoria (4-0) contro il Red Bull. Un totale di quattro goal fatti, tutti nella stessa gara, e sette subiti rappresentava uno schiaffo non solo per il blasone europeo del Milan, ma anche per le aspirazioni attuali, ben più modeste. Non solo i risultati: anche le prestazioni, come ho accennato, non erano state quelle che tutti si aspettavano. E nemmeno il fatto che le tre squadre che ci avevano sconfitto occupassero, dopo quattro partite, i primi tre posti nella classifica parziale, poteva giustificare l’andamento così deludente dei rossoneri nella competizione europea.

Nel frattempo, il tecnico portoghese è riuscito a mantenere la rotta almeno in campionato, riuscendo a dare continuità di risultati (caduta interna con il Bologna a parte) e a consolidare la posizione nella classifica della Serie A, specie dopo la sfuriata contro il Frosinone di Alvini, considerato fino a quel momento la rivelazione della stagione.

Insomma, fra Italia ed Europa risultati e prestazioni così differenti che sembravano appartenere a due squadre diverse. Per questo c’era molta attesa, più di quella che un match nella fase a gironi dell’Europa League farebbe presagire, per la partita contro l’Olimpiakos. I greci, va detto, viaggiavano con un ruolino di marcia di tutto rispetto: tre vittorie e un pareggio. Avversari non irresistibili in attacco ma decisamente solidi in difesa(sette goal subiti nelle undici partite di campionato e soltanto uno nelle quattro di Europa League). Tutto, compresa l’atmosfera che i nostri ragazzi avrebbero trovato allo stadio Karaiskakis, tradizionalmente incandescente, lasciava presagire un’altra serata difficile per Amorim e i suoi ragazzi.

E così è stato, in particolare nel primo tempo. Un inizio da brividi, come da recente abitudine, con due goal subiti. Poi Omari Hutchinson, inizialmente costretto in una posizione da trequartista centrale, si è spostato a destra; ma, soprattutto, ha deciso di accendere la luce e di svegliare i compagni, che evidentemente si erano assopiti. Al minuto 56 l’anglo-giamaicano ha preso la palla a ridosso della nostra area, ha percorso quasi tutto il campo, si è accentrato da destra verso sinistra e ha lasciato partire un sinistro che si è infilato nell’angolino: da lì è partita la reazione del Milan che, grazie a due assist dello stesso Hutchinson (uno di destro e uno di sinistro, per gradire), ha portato dapprima al pareggio (Cisse) e poi addirittura al vantaggio (Pulisic), sigillato da Diego Moreira.

È questa reazione a farmi pensare che i rossoneri siano nel pieno di un processo per diventare squadra. Un processo che passa necessariamente dalla consapevolezza deipropri punti di forza, ma anche dei propri margini di miglioramento (ci torneremo).

Nel Milan odierno ogni giocatore si mette a disposizione del proprio compagno. Nessuno, neppure lo stesso Modric, spesso portato ad esempio e giustamente considerato il leader in campo e nello spogliatoio, si sente protagonista assoluto. Tutti concorrono a realizzare l’idea di gioco e il piano gara del tecnico Amorim. Prova ne sia la partita con il Frosinone,in cui il Milan ha rinunciato all’idea di fare la partita nella metà campo avversaria e ha assecondato la tendenza dei ciociari ad andare uomo su uomo già nella fase della nostra prima costruzione di gioco, per poi trafiggerli ripetutamente in transizione. Questa capacità di adattarsi all’avversario rappresenta secondo me un’importante prova di avvenuta maturazione di Amorim e della squadra, specie se la si confronta con la già menzionatadebacle casalinga contro il Bologna.

Anche se non mi piace mai cercare un capro espiatorio, mi sembra utile inserire nell’equazione Rafa Leao: nel recente passato, si tendeva a pensare che il talentuoso portoghese, con le sue doti tecniche e atletiche, avrebbe prima o poi risolto la partita con uno dei suoi strappi, che ci hanno regalato uno scudetto, ma che negli ultimi anni erano diventati sempre più rari. In questo modo gli altri giocatori tendevano a deresponsabilizzarsi e a non esprimere tutto il loro potenziale. Il Milan di oggi può contare su un gruppo di giocatori offensivi di buon livello (buono o ottimo? Lo capiremo), ma soprattutto su una migliore distribuzione delle responsabilità in campo.

C’è tanto da migliorare. In particolare, come già detto negli editoriali precedenti e come lo stesso Amorim ha ammesso nella conferenza stampa del post gara, la squadra deve migliorare l’attenzione difensiva, sui calci piazzati in cui regolarmente concediamo troppo agli avversari, e non solo. E preoccupa il fatto che gli errori si ripetano anche quando cambiano gli interpreti: ieri, ad esempio, De Winter è apparso molto stanco, forse più mentalmente che fisicamente.

Però i segnali positivi ci sono: come abbiamo detto, in questo Milan tutti, anche i più giovani, si assumono le proprie responsabilità. Il processo di crescita è costellato di errori e l’essere squadra significa anche rimediare senza colpevolizzare nessuno, qualsiasi sia l’esito della gara. A turno, Cisse, Moreira, Pulisic, Rabiot, Ramos, e persino Jashari hanno lasciato il segno. Ieri sera è stato il turno di Hutchinson, con una serata europea che non dimenticherà facilmente. Come una combo jazz, nella quale ogni solista sa quando prendere il centro del palco, ma anche quando mettersi al servizio del compagno.

Ora l’Europa ha tutta un’altra faccia, e le tre partite che mancano sono abbordabili. In compenso lunedì ci aspetta l’insidiosa trasferta di Cagliari, una tappa che ci darà ulteriori risposte. Non c’è il tempo di compiacersi, i progressi vanno confermati ogni volta.