Braglia controcorrente: “Milan e Roma si giocano lo scudetto, l’Inter è li ma non vincerà”
Simone Braglia ha parlato della vittoria in rimonta dei rossoneri sull'Olympiacos per 4-2.
L'ex portiere Simone Braglia ha parlato in diretta alla radio di TuttomercatoWeb nella trasmissione Maracana della vittoria in rimonta dei rossoneri sull'Olympiacos per 4-2 e delle sue prospettive per la stagione. Queste le sue parole.
"La crescita del Milan e che la Roma è una grande squadra. Per me Roma e Milan si possono giocare lo Scudetto. E il terzo incomodo può essere il Como. L'Inter è lì ma non vince il campionato".
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