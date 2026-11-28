Guadagno: "Greci annichiliti: il Milan ha mostrato il peggio di sé, poi è stato intenso e aggressivo"

Pietro Guadagno, giornalista, si è così espresso sul Corriere dello Sport commentando la vittoria del Milan per 2-4 sull'Olympiacos.

Pietro Guadagno, giornalista, si è così espresso sul Corriere dello Sport commentando la vittoria del Milan per 2-4 sull'Olympiacos: "Da un’altra figuraccia sfiorata al ribaltone. In casa dell’Olympiacos, per 50’, il Milan ha mostrato il peggio di sé, come era già accaduto, sempre in Europa League, anche contro Benfica, Bournemouth e Ferencvaros. Incassati 2 gol, si stava già manifestando lo spettro di una clamorosa eliminazione dalla prima fase. Improvvisamente, invece, si è accesa la luce di Hutchinson ed è sbocciato un Diavolo completamente diverso: intenso, aggressivo, finalmente attento e coperto dietro. I greci, scomparsi letteralmente dal campo, sono rimasti annichiliti, incassando, nello spazio di un quarto d’ora, 3 reti: tutte ispirate dal funambolico inglese".

GUADAGNO INCENSA HUTCHINSON

È stato Hutchinson a cambare la partita: "La sua fuga, sulla destra, è stata - ha raccontato Guadagno - come una scossa elettrica per tutto il Milan. Ha bruciato due avversari, si è accentrato, ha preso la mira e, dal limite, ha infilzato Ortega sul palo lontano. Si è capito subito che la partita era cambiata. E la marea rossonera ha cominciato a montare. Hutchinson ha imperversato sulla fascia destra, catapultando in area palloni che erano cioccolatini solo da scartare. Sul primo si è avventato Cisse, che, abbandonato da Retsos, di testa ha superato un impacciato Ortega: 4° centro europeo per lui e 10° in stagione. Sul secondo, Pulisic, tutto solo in mezzo all’area, si è esibito in una semirovesciata al volo che ha sancito il sorpasso. A sigillare la vittoria, nel recupero, ci ha pensato Moreira, finalizzando un contropiede su imbeccata dell’ex Chelsea, che poco prima aveva sprecato una ripartenza in 4 contro uno".