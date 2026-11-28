Costacurta fa notare: "Milan nato per giocare in verticale. Se se la passano in orizzontale, non sono pericolosi"

Alessandro Costacurta, opinionista, si è così espresso a SkySport commentando la vittoria del Milan contro l'Olympiacos.

Alessandro Costacurta, opinionista, si è così espresso a SkySport commentando la vittoria del Milan contro l'Olympiacos: "Mi piace quando hanno la possibilità di giocare in verticale. Io credo che questa squadra sia nata per giocare in verticale anche, e lo ha fatto nel secondo tempo, rischiando qualche passaggio in verticale di più. Quando fanno quel tipo di gioco, io credo che evidenzino meglio le qualità dei loro giocatori. Quando cominciano a passare in orizzontale, a me sembra che non siano così pericolosi".

IL TABELLINO DEL MATCH

OLYMPIACOS-MILAN 2-4

MARCATORI: 31' Aut.Maignan (O), 4'st Jota Silva (O), 11'st Hutchinson (M), 18'st Cisse (M), 26'st Pulisic (M), 45+4' st Moreira (M).

OLYMPIACOS: Ortega; Smajlović, Retsos (37'st Toufakis), Pirola, Onyemaechi (37'st Tiknizyan); Freuler, Gustavo Sá; Gelson Martins (27'st Fortounis), Jota Silva, Pedersen (22'st Saliakas); González (22'st Yaremchuk). A disp.: Georgakopoulos, Stournaras; Bakoulas, Carmo, Filis. All.: Alguacil.

MILAN: Maignan; Gila, De Winter (8'st Tomori), Diawara (22'st Terracciano), Estupiñan (1'st Musah); Hutchinson, Jashari, Rabiot, Moreira; Cisse (40'st Comotto); Ramos (1'st Pulisic). A disp.: Pittarella, Torriani; Ossola, Vladimirov. All.: Amorim.

Arbitro: Chris Kavanagh (ENG).

Ammoniti: 43' De Winter (M) e Jota Silva (O); 13'st Freuler (O), 16'st Retsos (O) e Diawara.