Vocalelli: "Hucthinson a qualcosa nelle movenze che ricorda il suo connazionale David Platt"

Il giornalista Alessandro Vocalelli ha esaltato Omari Hutchinson, deicisivo ieri nella vittoria del Milan contro l'Olympiacos con un gol e due assist

Sulle pagine odierne della Gazzetta dello Sport, Alessandro Vocalelli ha parlato così di Omari Hutchinson, grande protagonista ieri sera della vittoria del Milan contro l'Olympiacos con un gol e due assist: "Di sicuro i tifosi milanisti hanno vissuto ieri sera una bellissima serata, in una sorta di roulette – rossonera – nel giro di poco più di mezz’ora. Al 55’ i greci comandavano infatti per due a zero e, anche se nessuno lo confesserà, le critiche stavano già montando nei confronti di Amorim; poi, però, lo scenario è radicalmente cambiato. Anche – anzi, soprattutto – perché sul palcoscenico si è presentato un ragazzo inglese, che di sicuro non ama passare inosservato e non solo per quel doppio taglio che si accende di biondo nella parte superiore. Sì, perché Hutchinson adora farsi notare anche per il suo calcio spregiudicato, apparentemente effervescente ma in realtà concreto. Il gol che ha spianato la strada alla rimonta è stato infatti un concentrato di esplosività, forza, velocità, intelligenza, precisione e lucidità: non è affatto facile piazzare il pallone in buca d’angolo dopo aver percorso sessanta metri a perdifiato.

Ora di inglesi nel nostro campionato hanno cominciato ad arrivarne tanti, ma una volta capitava molto più raramente e – si può dire? – erano forse più le delusioni che le scommesse vinte. Lui, con le dovute proporzioni in un calcio che cambia ogni stagione come le mode, ha qualcosa nelle movenze che ricorda il connazionale David Platt. Ed è un grande complimento. Fatto sta che, dopo Gila, Moreira e Ramos, sarà il caso di aggiungere anche lui (in attesa dei rinforzi di gennaio) alla lista degli acquisti concepiti da Cardinale per puntare in alto".