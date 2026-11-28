Capello crede del Milan: "Scudetto? Perché no? Ha imboccato la strada che può portare in vetta"

Fabio Capello, ex allenatore e attuale opinionista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla crescita del Milan.

Fabio Capello, ex allenatore e attuale opinionista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla crescita del Milan.

Lo spirito può portare anche allo scudetto?

"Perché no? Aiuta la convinzione, ti fa credere che la strada imboccata sia quella giusta, che giocando in un certo modo si possono raggiungere risultati. E poi parla la classifica e dice che il Milan è lì. Se giocano così possono creare pensieri a Roma e Inter, che vedo come le candidate più qualificate. La Lazio? Resta avanti ma è una sorpresa. Il Milan può essere il vero terzo incomodo, ha imboccato una strada che può portare in vetta".

Parlava delle contendenti.

"L’Inter subisce troppo e non sempre può recuperare partite impossibili. La Roma suona uno spartito perfettamente assorbito, sa che musica deve fare e in campo si vede, una musica particolare che non tutti riescono a interpretare e che riesce a spegnere il volume di quella degli avversari".

È stato lo spirito di squadra a far dire ad Amorim che può essere stata la gara della svolta, concorda?

"Assolutamente sì. Prima c’era stato un Milan che andava a momenti, che si basava soprattutto sulle giocate individuali e meno sul collettivo. Da Atene torna con la consapevolezza di avere una quadratura e di poter riemergere dalle difficoltà con personalità. L’avversario non era per nulla comodo".