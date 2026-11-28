Capuano guarda avanti: "Hutchinson ha allungato la sua ombra alle sulle scelte di mercato"

Giovanni Capuano, giornalista, si è così espresso su Panorama commentando le vittorie del Milan e della Juventus in Europa League.

Giovanni Capuano, giornalista, si è così espresso su Panorama commentando le vittorie del Milan e della Juventus in Europa League: "Tre rimonte per tre vittorie, tutte importanti seppure in modo differente per Amorim, Spalletti e Sarri. Le altre del calcio italiano completano alla perfezione il lavoro cominciato dalle grandi in Champions League: 5 vittorie e 2 pareggi di peso enorme contro Psg e Manchester City compongono il bilancio di una settimana che consente alla Serie A di rialzare la testa dopo essere passata attraverso l'umiliazione del poker di sconfitte di metà ottobre.

Non eravamo morti allora, non siamo diventati dei fenomeni adesso. Semplicemente c'è della qualità anche dalle nostre parti e, a differenza del passato, c'è anche il rifiuto a ritenere Europa e Conference League solo come una scocciatura di metà settimana. Solo così si può spiegare la foga messa da Milan e Atalanta per ribaltare il doppio svantaggio in Grecia e Serbia mentre la Juventus si è prima complicata la vita e poi si è distesa con i ciprioti".

TRAPPOLE EVITATE

"Non erano - ha spiegato Giovanni Capuano - avversari di primissimo livello, erano trappole che rischiavano di scattare. Nel caso del Milan, l'Olympiacos spaventava per vecchi ricordi e perché avanti di due gol ha mostrato ai rossoneri lo spettro di una cacciata precoce dall'Europa di riserva che sarebbe stata umiliante per la storia del Diavolo. "Questa sono vittorie che svoltano la stagione" ha detto Amorim e rischia di avere ragione. Per una volta, l'uomo del match è venuto da quelle che sono considerate le seconde linee: Omari Hutchinson ha vissuto una serata di gloria allungando la sua ombra anche sulle scelte del mercato di gennaio.

Spalletti cercava un'affermazione con la Juventus "giusta", quella con in campo gli esterni che riempiono la sua rosa. Non tutto è filato liscio perché a tratti la manovra bianconera è stata lenta e prevedibile come troppe volte in questa stagione, poi però la scossa è arrivata dal contestato Cambiaso e da Ekhator che debuttava da centravanti. Qualità sufficiente per piegare l'Omonia Nicosia, domenica contro il Como di Fabregas servirà certamente di più".