Anticipi, postici e diretta televisiva della 13^ giornata di Serie A 2026/27. Chiude il Milan
Anticipi, postici e diretta televisiva della tredicesima giornata di Serie A 2026/27. Chiude il Milan lunedì 30 alle 20.45 nella sfida contro il Cagliari all'Unipol Domus.
SERIE A, 13^ GIORNATA. ORARI E DIRETTA TV
VENERDÌ 27 NOVEMBRE
Venezia-Bologna 0-0 DAZN/Sky
SABATO 28 NOVEMBRE
Frosinone-Parma, 15.00 DAZN
Torino-Lazio, 18.00 DAZN
Inter-Genoa, 20.45 DAZN/Sky
DOMENICA 29 NOVEMBRE
Udinese-Fiorentina, 12.30 DAZN
Sassuolo-Napoli, 15.00 DAZN
Roma-Monza, 18.00 DAZN/Sky
Como-Juventus, 20.45 DAZN
LUNEDÌ 30 NOVEMBRE
Lecce-Atalanta, 18.30 DAZN
Cagliari-Milan, 20.45 DAZN
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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