Fabrizio Romano: "Endrick, Milan e Roma aspettano e sperano. Ma oggi Mourinho ha messo un altro mattone su un muro che ha costruito da diverso tempo”
Altre dichiarazioni al veleno di Mourinho su Endrick. L'allenatore del Real Madrid sta facendo di tutto per non far concretizzare l'interesse del Milan per il brasiliano e trattenerlo al Bernabeu, nonostante non lo stia facendo mai giocare. Fabrizio Romano, in un video sul suo canale YouTube, commenta il tutto così.
FUTURO ENDRICK, PARLA FABRIZIO ROMANO
“Tuoni e lampi da Madrid. Oggi José Mourinho ha messo in chiaro che non vuole cambiare niente. È anche abbastanza semplice il ragionamento. Vede la squadra fare 10 vittorie consecutive, andare bene, vincerle tutte: al Real Madrid si è creato equilibrio e c’è un bel gruppo. Mourinho ha detto personalmente a Florentino Perez: “Non voglio perdere nessuno, non compratemi nessuno. La squadra è a posto così, non dobbiamo toccare niente”. JJ Gabriel, questo ragazzo di 16 anni che arriverà dal Manchester United, è un discorso per il Castilla. È un ragazzo per le giovanili, per la prima squadra del futuro. Mourinho non vuole toccare nulla della squadra che ha a disposizione e sta insistendo.
È chiaro che adesso la partita si gioca lato Endrick. Sarà Endrick a dover forzare col Real Madrid, a presentarsi e dire: “Signori, non mi trovo bene e voglio andare via”. Allora il Real Madrid dovrà fare le sue valutazioni. Ma oggi Mourinho vuole assolutamente tenerlo, vuole mantenere tutti i suoi giocatori più importanti. Vedremo se Endrick andrà a spingere e forzare da qui alla fine di dicembre, c’è ancora tempo. Mourinho alza un muro molto alto. Il Milan è sempre lì, in costante contatto con i suoi agenti. La Roma ha chiamato per settimane e sono sicuro che continuerà a farlo. Aspettano e sperano, Milan e Roma. Lo faranno anche nelle prossime settimane, ma oggi Mourinho ha messo un altro mattone su un muro che ha costruito da diverso tempo”.
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