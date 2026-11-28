Fabrizio Romano: "Endrick, Milan e Roma aspettano e sperano. Ma oggi Mourinho ha messo un altro mattone su un muro che ha costruito da diverso tempo”

Fabrizio Romano parla della strategia di Mourinho per non far partire Endrick. Milan e Roma restano alla finestra

Altre dichiarazioni al veleno di Mourinho su Endrick. L'allenatore del Real Madrid sta facendo di tutto per non far concretizzare l'interesse del Milan per il brasiliano e trattenerlo al Bernabeu, nonostante non lo stia facendo mai giocare. Fabrizio Romano, in un video sul suo canale YouTube, commenta il tutto così.

FUTURO ENDRICK, PARLA FABRIZIO ROMANO

“Tuoni e lampi da Madrid. Oggi José Mourinho ha messo in chiaro che non vuole cambiare niente. È anche abbastanza semplice il ragionamento. Vede la squadra fare 10 vittorie consecutive, andare bene, vincerle tutte: al Real Madrid si è creato equilibrio e c’è un bel gruppo. Mourinho ha detto personalmente a Florentino Perez: “Non voglio perdere nessuno, non compratemi nessuno. La squadra è a posto così, non dobbiamo toccare niente”. JJ Gabriel, questo ragazzo di 16 anni che arriverà dal Manchester United, è un discorso per il Castilla. È un ragazzo per le giovanili, per la prima squadra del futuro. Mourinho non vuole toccare nulla della squadra che ha a disposizione e sta insistendo.

È chiaro che adesso la partita si gioca lato Endrick. Sarà Endrick a dover forzare col Real Madrid, a presentarsi e dire: “Signori, non mi trovo bene e voglio andare via”. Allora il Real Madrid dovrà fare le sue valutazioni. Ma oggi Mourinho vuole assolutamente tenerlo, vuole mantenere tutti i suoi giocatori più importanti. Vedremo se Endrick andrà a spingere e forzare da qui alla fine di dicembre, c’è ancora tempo. Mourinho alza un muro molto alto. Il Milan è sempre lì, in costante contatto con i suoi agenti. La Roma ha chiamato per settimane e sono sicuro che continuerà a farlo. Aspettano e sperano, Milan e Roma. Lo faranno anche nelle prossime settimane, ma oggi Mourinho ha messo un altro mattone su un muro che ha costruito da diverso tempo”.