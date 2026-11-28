Pedullà: "L'intuizione di prendere Cisse dal Catanzaro in tempi non sospetti è stata una prodezza di mercato"

Alfredo Pedullà, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la vittoria del Milan contro l'Olympiacos.

Alfredo Pedullà, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la vittoria del Milan contro l'Olympiacos: "L'Olympiakos nel primo tempo ha trovato un autogol di Maignan su un'esecuzione di Pirola, ha trovato il secondo gol su uno strafalcione in avvio di ripresa di De Winter. La partita sembrava finita, il Milan ha avuto una grande reazione. Ha giocato un secondo tempo secondo me da otto, ha interpretato bene i momenti per colpire e soprattutto ha avuto un grande protagonista che è Hucthinson, che in campionato ha avuto poco spazio. Il talento di questo ragazzo sicuramente non può essere messo in discussione perché lui ha dimostrato di aver bisogno di maggiore visibilità, ha trovato il gol del 2-1 nel momento strategicamente più importante perché pochi secondi prima il Milan aveva sfiorato di andar sotto per 0-3 e da quel momento la partita è cambiata. Le partite cambiano con un episodio, ma il Milan ha avuto forse il merito di poter andare alla ricerca di quelle che erano le soluzioni per poter colpire e l'ha fatto con il solito Cisse per il 2-2".

PEDULLA ELOGIA CISSE

Pedullà, esperto di mercato, ha elogiato l'acquisto di Cisse da parte del Milan: "Le performance di Cisse, già in doppia cifra per quanto riguarda i gol, sono assolutamente clamorose: l'intuizione di prenderlo dal Catanzaro in tempi non sospetti è stata una prodezza di mercato e da quel momento il Milan, che aveva sostituito Ramos, ha trovato una partita perfetta. L'Olympiakos ha dovuto subire, è stato assolutamente alla mercé degli avversari e il Milan poi ha chiuso la pratica con Moreira, ma il colpo di Pulisic girato al volo del 3-2 ha messo a tacere le ambizioni e le velleità dell'Olympiakos. Per il Milan era importante intanto per un dato statistico e numerico: il Milan ad Atene aveva vinto soltanto le finali di Champions, scusate se è poco. Le uniche due vittorie del Milan sono state quella famosa contro il Barcellona e l'altra di Atene dopo Istanbul con Inzaghi grande protagonista, la rivincita, se vogliamo, contro il Liverpool; in tutte le altre partite il Milan non era riuscito a fare risultato, al massimo un pareggio. Questo vale non soltanto perché hai e dai una continuità al tuo rendimento anche in campionato, ma perché rimetti a posto le situazioni e dai una parvenza di squadra continua. È esattamente quello che cercava e voleva Amorim in questa fase della stagione e l'ha trovata questa continuità nel migliore dei modi. Il Milan adesso aspetta un semplice Cagliari, però il lavoro di Amorim sicuramente si vede."