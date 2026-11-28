Serie A, tutte le designazione della 13ª giornata: Cagliari-Milan a Di Bello
Queste le designazioni arbitrali per la tredicesima giornata di Serie A
SERIE A, LE DESIGNAZIONI ARBITRALI
VENEZIA – BOLOGNA
Arbitro: Colombo
Assistenti: Di Gioia-Della Mea
IV Uomo: Perenzoni
VAR: Massimi
AVAR: Mazzoleni
FROSINONE – PARMA
Arbitro: Bonacina
Assistenti: Rossi C.-Russo
IV Uomo: Marcenaro
VAR: Cosso
AVAR: Marini
TORINO – LAZIO
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Cecconi-Lo Cicero
IV Uomo: Manganiello
VAR: Fabbri
AVAR: Pezzuto
INTER – GENOA
Arbitro: Ayroldi
Assistenti: Bindoni-Barone
IV Uomo: Sacchi J.L.
VAR: Meraviglia
AVAR: Dionisi
UDINESE – FIORENTINA
Arbitro: La Penna
Assistenti: Tegoni-Yoshikawa
IV Uomo: Perri
VAR: Marini
AVAR: Volpi
SASSUOLO – NAPOLI
Arbitro: Guida
Assistenti: Alassio-Bercigli
IV Uomo: Calzavara
VAR: Aureliano
AVAR: Santoro
ROMA – MONZA
Arbitro: Collu
Assistenti: Passeri-Mondin
IV Uomo: Ferrieri Caputi
VAR: Camplone
AVAR: Fabbri
COMO – JUVENTUS
Arbitro: Mariani
Assistenti: Peretti-Perrotti
IV Uomo: Marinelli
VAR: Pezzuto
AVAR: Meraviglia
LECCE – ATALANTA
Arbitro: Drigo
Assistenti: Berti-Dei Giudici
IV Uomo: Doveri
VAR: Di Paolo
AVAR: Aureliano
CAGLIARI – MILAN
Arbitro: Di Bello
Assistenti: Baccini-Ceccon
IV Uomo: Di Marco
VAR: Mazzoleni
AVAR: Camplone
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