Ravezzani: “Ramos aiuta la squadra più di Cisse che pensa più a fare gol, ma si possono trovare le contromisure”

Fabio Ravezzani ha parlato delle vittorie delle tre italie in Europa League e Conference League delle italiane avvenute tutte in rimonta.

Nel suo canale YouTube, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha parlato delle vittorie delle tre italie in Europa League e Conference League delle italiane avvenute tutte in rimonta. Di seguito un estratto del suo commento sul Milan.

"Cisse ha fatto tutto quello che ci si aspetta da Ramos. Ora io lo so bene quello che molti di voi pensano e stanno pensando in questo momento: «sì, però Gonçalo Ramos fa un lavoro oscuro importante per la squadra perché si sacrifica»; tutto vero, è straordinario il lavoro che fa Gonçalo Ramos, ma in una squadra c'è chi si sacrifica e c'è chi pensa invece a finalizzare, a fare gol. Ora si possono trovare le giuste contromisure in maniera tale che la squadra nella sua totalità riesca a fare un buon pressing senza che un attaccante debba per forza di cose massacrarsi, salvo poi al momento di fare il suo mestiere non avere la lucidità o non avere, diciamo la verità, i numeri."