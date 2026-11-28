Alpha come Alcibiade, l'eroe di Atene noto per la sua precocità: solo Yamal meglio di Cisse

Il Corriere dello Sport, nella pagina dedicata al Milan, utilizza un paragone storico per commentare - e celebrare - il rendimento di Cisse.

Il Corriere dello Sport, nella pagina dedicata al Milan, utilizza un paragone storico per commentare - e celebrare - il rendimento di Cisse, attaccante classe 2006, giunto, grazie alla rete segnata contro l'Olympiacos, a dieci reti nelle sue prime quindici presenze in rossonero: "Da Alcibiade ad Alphadjo il passo non è così breve, se non fosse per l'allitterazione dei nomi. Ma, in realtà, sono più vicini di quanto non si possa pensare. Non cronologicamente, ovviamente, dato che lo stratego greco è vissuto all'incirca 400 anni prima di Cristo, ma per precocità, talento e luoghi chiave nell'arco della loro carriera. La partita del Pireo non sarà stata come gli episodi della Guerra del Peloponneso in cui Alcibiade è stato grande protagonista, ma da quelle latitudini sono emersi entrambi da vincitori: in prima linea, giovanissimi e prontissimi a prendersi la scena.

Per quanto riguarda il primo, è Tucidide a raccontarlo nel libro VI: Alcibiade rivendica con vigore i vantaggi della sua giovane età, tra cui i tratti di personalità e di sfrontatezza tali da dettare la linea nei momenti decisivi ai suoi colleghi più esperti. Per il calciatore del Milan, parlano i numeri: allo stadio Georgios Karaiskakis, il classe 2006 ha raggiunto quota 10 gol stagionali in 15 presenze, più di qualunque suo compagno in rossonero. Solo Lamine Yamal, tra i giovani dei migliori campionati europei, fa meglio di lui con 13 reti. Ma è Lamine Yamal, fuori categoria".