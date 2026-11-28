Liberali: "Ho ricevuto messaggi da alti dirigenti del Milan, ma avevo già scelto il Como. Su Cisse..."

Mattia Liberali, attaccante del Como, è stato intervistato da Sportweek, rivista settimanale de La Gazzetta dello Sport.

Mattia Liberali, attaccante del Como, è stato intervistato da Sportweek, rivista settimanale de La Gazzetta dello Sport. L'ex rossonero ha parlato anche del suo periodo al Milan.

Con Cisse cosa vi siete detti? In un anno siete passati dalla B alla Nazionale...

"Il calcio è imprevedibile, succede tutto in poco tempo: sembra passata una vita, in realtà è solo un anno. La cosa che mi ha fatto molto ridere è stata la conferenza stampa, visto che fino all'altro giorno eravamo insieme nello spogliatoio del Catanzaro".

Parliamo di questa estate? Milan, Como...

"Ero onorato dell'interesse del Milan, avevo ricevuto anche dei messaggi da parte della dirigenza, figure importanti della società. Però ho scelto fin dall'inizio di andare al Como e la decisione era già stata presa. E l'avevo presa al mille per mille, senza ripensamenti. In questi anni ho capito che le scelte devi prenderle tu e tu soltanto. Puoi farti consigliare, certo, ma l'ultima parola deve essere la tua".

Che ruolo ha avuto Fabregas?

"Ci siamo parlati, ma c'è stato poco da dire. È stato sufficiente guardare la squadra, lo stile di gioco: credo si sposi bene con le mie caratteristiche. Como è una realtà giovane, fatta di ragazzi umili ma ambiziosi, tutti con la testa sulle spalle. E questo sta facendo sì che tutti i cittadini si stiano affezionando alla squadra".