Cagliari, Zé Pedro: "Contro il Milan bisogna avere l'atteggiamento giusto, essere concentrati sulla partita"
In poco più di un anno il portoghese Zé Pedro è diventato uno dei perni della difesa del Cagliari. In vista della sfida di lunedì sera contro il Milan, il centrale è stato intervistato da Diretta.it. Queste le sue dichiarazioni verso il big match contro i rossoneri:
Il Milan ha segnato 28 gol nelle prime dodici giornate di campionato, a fronte di circa 21 gol attesi. Da difensore, come si prepara una partita contro una squadra così efficace sotto porta? Su quali aspetti lavori maggiormente?
"Prima di tutto bisogna avere l'atteggiamento giusto, essere concentrati sulla partita e poi lavorare tutti insieme, da vera squadra, cercando di portare la partita dalla nostra parte".
Che atmosfera si respira nello spogliatoio prima di un big match come questo? Prevale l'adrenalina o la tensione?
"Il gruppo è forte e unito. Siamo tranquilli prima della partita. Cerchiamo di ascoltare il piano gara che il mister ci illustra, quello che dobbiamo fare in campo. Cerchiamo sempre di fare quello che il mister e lo staff ci chiedono".
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