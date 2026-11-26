Olympiacos, il pericolo numero uno è Jota Silva: la statistica che preoccupa il Milan

Dopo la bella vittoria in campionato contro il Frosinone, il Milan di mister Ruben Amorim sarà impegnato questa sera alle 18.45 in casa dei greci dell'Olympiacos. Una partita davvero proibitiva, se pensiamo al recente rendimento dei rossoneri in questa competizione e soprattutto agli ultimi risultati in terra greca. Infatti, su 6 precedenti fuori casa (in Grecia) nelle maggiori competizioni europee, il Milan non ha mai battuto un club greco (4 pareggi, 2 ko), non riuscendo peraltro nemmeno a segnare in 3 di questi 6 incontri. Dati che fanno paura, vista l'importanza della sfida in scena tra poche ore in Grecia:

VERSO OLYMPIACOS-MILAN: TUTTE LE STATISTICHE PRE PARTITA

Il Milan ha perso 3 delle 4 partite finora disputate nella fase-campionato dell'Europa League 2026-27 (1 vittoria), incluse le ultime 2 senza peraltro trovare la via del gol. Tra le maggiori competizioni europee, i rossoneri non hanno mai perso 3 sfide di fila senza segnare in alcuna di esse. Inoltre, l'Olympiacos ha perso soltanto 1 delle ultime 13 partite giocate in UEFA Europa League (8 vittorie, 4 pari), collezionando peraltro 9 clean sheet in quell'intervallo di gare. Nella fase a gironi/fase-campionato, il club ellenico è imbattuto da 11 partite (7 successi, 4 pareggi), avendo per giunta subito soltanto 2 gol nel periodo. Uno sguardo più da vicino agli avversari del Milan: Jota Silva (Olympiacos) è il calciatore che ha effettuato il maggior numero di tiri (17) in questa fase-campionato: l'attaccante portoghese ha tuttavia centrato la porta sole 2 volte (11,8%) e non è ancora riuscito a segnare nemmeno 1 gol.