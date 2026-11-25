Olympiacos, Alguacil avverte il Milan: "Grande rispetto, ma noi giochiamo sempre per vincere"

Il tecnico dell'Olympiacos Imanol Alguacil è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara di domani contro il Milan in Europa League

In vista della gara di domani contro il Milan, Imanol Alguaciln, allenatore dell'Olympiacos, ha parlato così della partita contro la squadra rossonera:

Ha intenzione di cambiare il piano di gioco per la partita contro il Milan?

"Ho riflettuto su cosa posso fare per aiutare la squadra, come del resto faccio in ogni partita. Sono un allenatore che non ha paura di cambiare modulo e di adattarsi alle esigenze del momento o dell'avversario, anche se mi piace che la squadra giochi secondo una determinata filosofia. Mi sono venute in mente diverse soluzioni e abbiamo preparato alcune cose. Sicuramente non ho alcun dubbio su quello che faremo".

Può dirci quale giocatore intende schierare accanto a Freuler oppure preferisce non rispondere?

"Retsos, Sá, Toufakis, Filis: scegliete voi chi volete. Uno di loro giocherà in quella posizione. L'ho già detto in precedenza: non possiamo cercare alcun tipo di alibi. Dobbiamo scegliere tra i giocatori che abbiamo a disposizione e fare le scelte giuste per essere competitivi. Affrontiamo un avversario forte e una grandissima squadra come il Milan che, nonostante abbia attualmente tre punti, è una candidata alla vittoria dell'Europa League e del campionato italiano. La rispettiamo, ma noi siamo l'Olympiacos, abbiamo le nostre ambizioni, il pubblico dalla nostra parte e giochiamo in casa. Chiunque sia disponibile in questo momento dovrà dare il proprio contributo per permetterci di essere competitivi contro il Milan".

L'allenatore avversario ha definito questa partita una questione di vita o di morte. Quale titolo darebbe lei a questa partita?

"Lo stesso. Sono d'accordo con la definizione: vita o di morte".

È contento che Modrić non sarà presente alla partita? Lo ha affrontato molte volte nel corso della sua carriera.

"Sì, l'ho affrontato molte volte nel corso della mia carriera. È un calciatore molto importante e dà un contributo a qualsiasi squadra in cui giochi. Ho affrontato diverse versioni di Modrić e mi dispiace che i tifosi che verranno allo stadio non possano vederlo e godersi le sue giocate. Sicuramente si tratta di un'assenza importante per la sua squadra".

L'Olympiacos è il club più grande della Grecia e gioca sempre per vincere. Il Milan ha conquistato sette Champions League. In queste condizioni il pareggio sarebbe un buon risultato oppure l'Olympiacos punta esclusivamente alla vittoria?

"Noi giochiamo sempre per vincere. Non iniziamo mai una partita pensando di non doverla vincere. Dopo la partita potremo dirvi se un pareggio sarà stato un buon risultato per noi. Questo dipenderà da come si sarà sviluppato l'incontro. Come ho detto all'inizio, anche se attualmente il Milan ha tre punti, rimane una grande squadra e la rispettiamo assolutamente. Per noi è una delle favorite per la vittoria dell'Europa League. Noi partiamo con l'obiettivo di vincere. Siamo l'Olympiacos, giochiamo in casa e non c'è nulla che possa farci cambiare questa mentalità. Soltanto dopo la partita potrò dirvi qualcosa sul risultato".

