Come arriva l'Olympiacos alla gara contro il Milan? Greci imbattuti in Europa League

L'Olympiacos che affronterà domani il Milan è imbattuto in questa Europa League con tre successi e un pareggio nelle prime quattro gare giocate

Come arriva l'Olympiacos alla gara contro il Milan in programma domani sera alle 18.45 ad Atene? I greci allenati da Imanol Alguacil sono imbattuti in queste prime quattro partite della fase campionato di Europa League, con un bilancio di tre vittorie e un pareggio. I successi sono arrivati contro Jagiellonia (2-1), Marsiglia (0-1) e Sparta Praga (1-0), mentre il pari contro il Rennes (0-0).

Questi i numeri dell'Olympiacos fino a questo momento in Europa League riportati da uefa.com:

PARTITE GIOCATE: 4

VITTORIE: 3

PAREGGI: 1

SCONFITTE: 0

PUNTI IN CLASSIFICA: 10

GOL SEGNATI: 4

GOL SUBITI: 1

POSSESSO PALLA: 54%

PRECISIONE PASSAGGI: 85%

CLEAN SHEET: 3

CARTELLINI GIALLI: 4

CARTELLINI ROSSI: 0

TIRI TOTALI: 69

TIRI IN PORTA: 16