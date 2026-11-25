Come arriva l'Olympiacos alla gara contro il Milan? Greci imbattuti in Europa League
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L'Olympiacos che affronterà domani il Milan è imbattuto in questa Europa League con tre successi e un pareggio nelle prime quattro gare giocate
Come arriva l'Olympiacos alla gara contro il Milan in programma domani sera alle 18.45 ad Atene? I greci allenati da Imanol Alguacil sono imbattuti in queste prime quattro partite della fase campionato di Europa League, con un bilancio di tre vittorie e un pareggio. I successi sono arrivati contro Jagiellonia (2-1), Marsiglia (0-1) e Sparta Praga (1-0), mentre il pari contro il Rennes (0-0).
Questi i numeri dell'Olympiacos fino a questo momento in Europa League riportati da uefa.com:
PARTITE GIOCATE: 4
VITTORIE: 3
PAREGGI: 1
SCONFITTE: 0
PUNTI IN CLASSIFICA: 10
GOL SEGNATI: 4
GOL SUBITI: 1
POSSESSO PALLA: 54%
PRECISIONE PASSAGGI: 85%
CLEAN SHEET: 3
CARTELLINI GIALLI: 4
CARTELLINI ROSSI: 0
TIRI TOTALI: 69
TIRI IN PORTA: 16
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