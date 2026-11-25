Vigilia di Europa League: il programma dell'Olympiacos
Domani il Milan si gioca una parte molto importante del suo futuro in Europa League. I rossoneri nella prima metà della League Phase della competizione hanno raccolto una sola vittoria e tre sconfitte, tutte abbastanza gravi per come sono arrivate. Ora la squadra di Ruben Amorim deve iniziare a raccogliere, sennò rischia di dire clamorosamente addio a uno degli obiettivi della stagione, nonché a una competizione che permetterebbe di far giocare più elementi della rosa possibili.
L'avversario sarà l'Olympiacos che accoglierà il Milan nel suo clima infernale ad Atene, lo stadio G. Karaiskakis: calcio di inizio alle ore 18.45 italiane. La squadra greca, allenata dal basco Alguacil, si ritrova in top 8 dopo 4 giornate e ancora imbattuta in campo europeo. Quest'oggi il programma della vigilia dell'Olympiacos prevede alle ore 15 italiane la conferenza stampa di Imanol Alguacil e Lorenzo Pirola, direttamente dallo stadio. Poi alle ore 17 italiane la formazione greca procederà con l'ultimo allenamento presso il centro sportivo Rentis.
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