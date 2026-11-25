Vigilia di Europa League: il programma dell'Olympiacos

Il programma dell'Olympiacos, avversario del Milan, alla vigilia della sfida di Europa League che si giocherà domani ad Atene

Domani il Milan si gioca una parte molto importante del suo futuro in Europa League. I rossoneri nella prima metà della League Phase della competizione hanno raccolto una sola vittoria e tre sconfitte, tutte abbastanza gravi per come sono arrivate. Ora la squadra di Ruben Amorim deve iniziare a raccogliere, sennò rischia di dire clamorosamente addio a uno degli obiettivi della stagione, nonché a una competizione che permetterebbe di far giocare più elementi della rosa possibili.

L'avversario sarà l'Olympiacos che accoglierà il Milan nel suo clima infernale ad Atene, lo stadio G. Karaiskakis: calcio di inizio alle ore 18.45 italiane. La squadra greca, allenata dal basco Alguacil, si ritrova in top 8 dopo 4 giornate e ancora imbattuta in campo europeo. Quest'oggi il programma della vigilia dell'Olympiacos prevede alle ore 15 italiane la conferenza stampa di Imanol Alguacil e Lorenzo Pirola, direttamente dallo stadio. Poi alle ore 17 italiane la formazione greca procederà con l'ultimo allenamento presso il centro sportivo Rentis.