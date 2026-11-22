Alvini a DAZN: "La sconfitta è pesante, anche troppo larga. Ecco perché sono arrabbiato..."

Le dichiarazioni di Alvini nel post partita di Milan-Frosinone

Nel post partita di Milan-Frosinone Massimiliano Alvini ha commentato la larga sconfitta della sua squadra contro la formazione di Ruben Amorim. Di seguito le sue dichiarazioni.

I gol sono effetti collaterali? Lei è felice che il Frosinone sia venuto qui ad imporre la sua idea?

“La sconfitta è pesante, anche troppo larga. Ma ci abbiamo messo del nostro, sono arrabbiato per quello. Hai preso il primo gol, è un errore, ci lavori e cerchi di migliorare. Gli altri ci abbiamo messo del nostro. È lì che mi arrabbio. Non è strategia di gara o atteggiamento, ma nei gol che abbiamo concesso”.

Andare avanti nel credo e sistemare gli errori…

“Primo tempo tolgo il primo gol, perché c’è in errore che possiamo non fare. Primo tempo eravamo sotto immeritatamente, per come se l’è giocata. Pronti via prendi il gol del 3 a 1 e ci siamo disuniti perché pensavamo di riprendere la partita. Non rimprovero la squadra per la partita che ha fatto, ma correggere gli errori che abbiamo fatto. Non indietreggio neanche di un centimetro. La salvezza la proviamo a raggiungere con questa filosofia qui, commettendo meno errori”.

È la prima volta che perdete così in campionato…

“Noi Frosinone, avere 15 giocatori in Nazionale, non siamo abituati. Abbiamo perso col Napoli dopo la sosta, oggi lo stesso. Penso che nel lavoro di testa, nel fatto mentale, devi saperla riprendere, perché 5 gol rimangono sul groppone. La devi gestire, saper navigare per poi ripotare la squadra ad esprimersi. Il risultato è pesante, troppo. Però è il calcio e dobbiamo migliorare”.