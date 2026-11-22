Frosinone, i convocati per la sfida di San Siro con il Milan. Alvini recupera alcune pedine
Il Frosinone, avversario del Milan a San Siro nella dodicesima giornata di campionato, ha diramato la lista dei convocati. L'allenatore dei ciociari Massimiliano Alvini ha convocato 24 calciatori per la trasferta milanese, recuperando tre elementi importanti come i difensori Calvani e Terzic, oltre che il centrocampista Cichella. Assenti come previsto sia Bracaglia (squalificato) che Raimondo (infortunato).
"Sono 24 i giallazzurri convocati da mister Alvini per la gara Milan – Frosinone in programma domani alle 18.00 allo Stadio ‘San Siro’.
Di seguito l’elenco completo:
Portieri:
Desplanches, Palmisani, Pisseri.
Difensori:
Akpoguma, Amey, Calvani, Cittadini, Fayed, Monterisi, Oyono, Tchato, Terzic.
Centrocampisti:
Caló, Cichella, El Azzouzi, Hasa, Masini, Schmid.
Attaccanti:
Bobcek, Fini, Ghedjemis, Kvernadze, Zerbin, Birligea".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan