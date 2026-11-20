Frosinone, le parole di Romano Schmid in conferenza in vista del Milan

Romano Schmid, centrocampista offensivo austriaco del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro il Milan

Romano Schmid è sicuramente uno degli artefici dell'inizio di stagione travolgente del Frosinone in questo campionato. La formazione ciociara tra due giorni affronta il Milan a San Siro, alle ore 18 in occasione del 12° turno di Serie A Enilive, e il giocatore austriaco quest'oggi ha parlato in conferenza stampa proprio per presentare la sfida contro i rossoneri. Di seguito si riportano tutte le parole di Romano Schmid in vista del Milan.

FROSINONE, LE PAROLE DI SCHMID IN VISTA DEL MILAN

Dopo Cagliari come sarà la gara contro il Mllan?

"La gara di Milano sarà completamente diversa da quella di Cagliari. Il Milan parte favorito ovviamente, il loro gioco è diverso da quello del Cagliari, servirà un Frosinone più propositivo"

Come ha trovato il campionato Italia serie A?

"È diverso dalla Bundesliga, mi piace. Bisogna essere sempre sul pezzo altrimenti si perdono i duelli soprattutto a centrocampo"

Ha inciso nella scelta di venire a Frosinone il fatto che giocate col 4-2-3-1 come l'Austria?

"Non è la ragione principale, Con la Nazionale non giochiamo uomo su uomo come qui col Frosinone. E' un gioco simile perchè giochiamo in profondità sicuramente, attacchiamo alti"

Come mai ha saltato l'ultima gara dell'Austria?

"Ha avuto un problema mio figlio, non era grave ma non stava benissimo e dato che avevamo già ottenuto la qualificazione ho preferito stare con la famiglia"

Come si sente?

"I dati del passato in Bundesliga sono stati fondamentali, questo è uno dei motivi per cui il Froisnone mi ha scelto, per quanto fatto in precedenza. Sono simili a quelli del gioco con mister Alvini, mi sto trovando bene e sono felice"

Dove preferisce giocare, sulla trequarti o come doppio play?

"La mia posizione preferita è da numero 10, trequartista dietro il centravanti. Mi trovo bene a giocare li, ho provato anche a giocare più dietro ma la mia posizione preferita resta da 10"

Ha giocato a GTA 6?

"Non ho giocato alla playstation gli ultimi 4-5 anni, da quando sono diventato papà. leri sera mia moglie ha scaricato il gioco e abbiamo giocato insieme"