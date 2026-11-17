Frosinone, Bracaglia: "Prepariamo la partita con il Milan come le altre: a viso aperto"

Il commento di Gabriele Bracaglia sull'imminente sfida che contrapporrà il suo Frosinone al Milan, domenica a San Siro alle ore 18

Gabriele Bracaglia è senza dubbio uno dei protagonisti più in luce del grande inizio di stagione che sta vivendo il Frosinone di Massimiliano Alvini. Il centrale italiano è una delle colonne della squadra e il rendimento va di pari passo con questo suo status. I ciociari dovranno farne a meno domenica a San Siro contro il Milan, alle ore 18: il calciatore del Frosinone è infatti squalificato e potrà seguire solamente da casa la trasferta dei compagni. Ciononostante ha parlato della gara di San Siro ai microfoni di Tuttomercatoweb.com a margine del Gran Galà del Calcio - Rever. Le sue dichiarazioni su Milan-Frosinone e sulla quota salvezza.

Il commento di Gabriele Bracaglia sull'obiettivo salvezza e sul prossimo impegno contro il Milan a San Siro: "Secondo me la quota salvezza potrebbe essere anche più alta di 40 punti. Speriamo di raggiungerli il prima possibile. Non dobbiamo porci limite, puntiamo sempre più in alto e lavoriamo per farlo. Milan? Sicuramente è una squadra importante come le altre che abbiamo affrontare. A San Siro è bellissimo giocare. Però prepariamo questa partita come tutte le altre, andremo a giocarcela a viso aperto"