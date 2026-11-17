Frosinone, Alvini: "Contro il Milan dobbiamo mettere in campo nostre idee e identità"

Il commento di Massimiliano Alvini, tecnico del Frosinone, in vista della partita di domenica alle 18 contro il Milan a San Siro

Massimiliano Alvini ieri sera è intervenuto alla XV Edizione del Gran Galà del Calcio che si è tenuta ad Arezzo e che lo ha visto premiato come miglior allenatore della scorsa stagione di Serie B. Nell'intervista che il mister ha concesso ai microfoni di Tuttomercatoweb.com e dei colleghi della stampa presenti, inevitabile parlare della prossima sfida contro il Milan a San Siro al rientro dalla sosta. Domenica alle ore 18, infatti, il Milan di Amorim giocherà contro il Frosinone di Alvini.

Il commento di Massimiliano Alvini in vista della trasferta di domenica pomeriggio a San Siro contro il Milan: "Alla ripresa del campionato c'è il Milan, una sfida che andiamo a giocare contro una grande squadra. Noi dobbiamo mettere in campo le nostre idee e identità. Andare a San Siro in questa posizione di classifica? È gratificante, sì, però dobbiamo essere bravi a fare la nostra partita consapevoli delle difficoltà che ci saranno. Noi abbiamo un'anomalia, siamo una piccola con 15 giocatori in nazionale, alcuni torneranno tra giovedì e venerdì, dovremo essere anche bravi a gestire questo aspetto".