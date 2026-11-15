Frosinone, Calò: "Che sia con Milan, Cagliari o Juve, la nostra idea rimarrà sempre quella"

Giacomo Calò, centrocampista del Frosinone, ai microfoni di Sky Sort 24 ha raccontato l'inizio di stagione e le aspettative sulla partita con il Milan

Il Milan al rientro dalla sosta per le Nazionali si ritroverà davanti il Frosinone, squadra rivelazione del campionato di Serie A Enilive fino a questo momento. Mancheranno due giocatori importanti come il bomber Antonio Raimondo (infortunato) e il difensore Gabriele Bracaglia (squalificato) ma la squadra di Massimiliano Alvini ha dimostrato di essere ampiamente in grado di sopperire alle assenze con la sua forte identità di gioco. Tra una settimana a San Siro, alle ore 18, ci sarà salvo imprevisti Giacomo Calò, uno dei leader di questa squadra, intervenuto nelle ultime ore ai microfoni di Sky Sport 24 per parlare anche della partita contro il Milan.

Il commento di Giacomo Calò sull'inizio di stagione con il Frosinone e la sfida contro il Milan a San Siro al rientro dalla sosta: "Non pensavo a un inizio così importante, sia da parte mia che di tutto l'ambiente. Il rapporto che si è creato, il fatto che siamo tutti consapevoli di come si lavora e delle richieste del mister: con un gioco così coraggioso, che non avevo mai fatto. Mi ha preso dal primo giorno di ritiro dell'anno scorso e mi ha spiegato cosa volevo: quando affrontavo le sue squadre, ci mettevano sempre in difficoltà e giocando per lui, capisco perché. Che sia il Milan o il Cagliari, o la Juventus, la nostra idea rimarrà sempre quella, cosi come la mentalità: avanti in quello che crediamo".