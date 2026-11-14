Frosinone, Alvini sulla sfida con il Milan: "Andremo lì per determinare con il nostro modo di essere"
Il Milan al rientro dalla sosta si ritroverà un impegno sicuramente complicato. I rossoneri ospiteranno a San Siro il Frosinone che è di gran lunga la squadra rivelazione di questo avvio di campionato e che dispone di tantissimo talento. Chiaro che la formazione di Ruben Amorim, specialmente in casa, non può temere nessuno ma ci deve essere sempre il rispetto, specialmente per avversari che se lo sono conquistato sul campo. Massimiliano Alvini, allenatore della formazione ciociara, ha parlato ai microfoni di Adnkronos e si è soffermato anche sulla prossima sfida contro il Milan.
Le parole di Massimiliano Alvini, tecnico del Frosinone, in vista della partita a San Siro contro il Milan al rientro dalla sosta: "Deve esserci un approccio da squadra consapevole delle difficoltà a cui andrà incontro, ma che vuol far bene. Tutto bello, ok, ma andremo lì per determinare con il nostro modo di essere. Per identità, il Frosinone è una squadra che vuole fare la partita. Poi, sappiamo che ci sono avversari forti, ma non vogliamo aspettare e puntiamo a giocarcela. In questo, chiaro, c'è anche una strategia di gara, perché contro certe squadre e certi campioni devi avere accorgimenti diversi"
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