Frosinone, Zerbin: "Alvini, un po' di Conte e un po' di Spalletti. Andrebbe in guerra per noi"

Il commento di Alessio Zerbin, calciatore del Frosinone, sul tecnico Massimiliano Alvini

Al rientro dalla sosta, fra poco più di una settimana, il Milan riprenderà la sua stagione a San Siro con un impegno da non sottovalutare, per non dire molto ostico. I rossoneri sfideranno il Frosinone di Massimiliano Alvini, autentica rivelazione di questa prima parte del campionato di Serie A Enilive. La gara si giocherà domenica 22 novembre alle ore 18 e nel pomeriggio di venerdì ai microfoni di Sky Sport 24 ha parlato il calciatore della formaziojne ciociara Alessio Zerbin.

Il commento di Alessio Zerbin sul grande inizio di stagione del Frosinone: "Nel mister Alvini vedo un po' di Conte e di Spalletti, per l'allenamento, per la passione e per la ricerca del dettaglio. Non è banale, ci fa vedere anche un passaggio sbagliato di mezzo metro ed è una cosa che fanno anche Conte e Spalletti. Ci tratta come fossimo i suoi figli, andrebbe in guerra per noi. Col Frosinone ci divertiamo tantissimo. Durante la settimana ci facciamo il mazzo, ma abbiamo capito che seguendo il mister possiamo divertirci. E da fuori si vede, siamo un bellissimo gruppo e questo è alla base dei risultati che stanno venendo fuori"