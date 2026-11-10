Frosinone, il difensore Bracaglia salterà il Milan per squalifica

Il Frosinone di Massimiliano Alvini non avrà a disposizione Gabriele Bracaglia contro il Milan al rientro dalla sosta, causa squalifica

Il Milan è giunto alla seconda sosta per le Nazionali in quarta posizione in classifica. Per Ruben Amorim sono 24 i punti conquistati dopo 11 giornate, due in più rispetto a quanto raccolto, allo stesso punto della stagione, dal predecessore Massimiliano Allegri. Dopo un periodo intenso, il tecnico avrà modo di tirare un po' il fiato e preparare il nuovo tour de force che porterà fino a Natale, facendo sicuramente tesoro di quanto emerso nelle ultime settimane molto fitte di impegni.

Il prossimo appuntamento del Milan sarà domenica 22 novembre alle ore 18 quando a San Siro verrà a far visita il Frosinone di Massimiliano Alvini, la squadra rivelazione di questo avvio di Serie A fino a questo momento, anche se reduce da una sconfitta contro il Cagliari e verosimilmente orfana di Antonio Raimondo per infortunio. Mancherà sicuramente anche una altro protagonista e titolare della formazione ciociara: il difensore Gabriele Bracaglia infatti è stato squalificato per una giornata, avendo ricevuto la quinta ammonizione del suo campionato nell'ultimo weekend.