Genoa, De Rossi: "Dispiaciuto per la sconfitta ma soddisfatto. Modric? Per chi ama il calcio è un piacere"

Il tecnico del Genoa Daniele De Rossi nel post partita di Marassi ai microfoni di Sky Sport

Nel post partita di Genoa-Milan Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta contro la formazione di Ruben Amorim. Di seguito le sue dichiarazioni.

Sconfitta figlia di qualche errore

"Fanno parte del gioco. A volte siamo avvantaggi da piccoli errori avverarsi. Dobbiamo guardare la partita nella completezza e non limitare l’analisi a quella. Due giocatori che hanno fatto un’ottima prestazione. Sono dispiaciuto per la sconfitta ma soddisfatto”.

Alla precedente sosta sembrava un Genoa in crisi, è cambiato qualcosa?

“È cambiata la classifica. Qualche vittoria ci ha dato un po più di tranquillità. Questi giocatori hanno bisogno di amore ma i risultati sono quelli che servono. I ragazzi stanno continuando a fare prestazioni di questo tipo, e dopo oggi possiamo essere soddisfatti dopo oggi”.

Sul saluto con Modric

“Per chi ama il calcio è un piacere. Ci metto anche Rabiot. È belli vederli giocare. A fine partita ci siamo beccati, gli ho detto che non lo posso più menare. Vedere un calciatore di 41 anni con questa passione è piacevole. Comandare la squadra la squadra insieme a Rabiot, peccato non averceli in squadra”.