De Rossi: "Il Milan, insieme al Lecce, è la squadra più pericolosa sui piazzati"

Daniele De Rossi ha parlato a DAZN nel pre partita di Genoa-Milan. Le sue parole:

Sulle scelte di formazione:

“È stato difficile fare la formazione ed è un buon segno. Abbiamo scelto questi perché hanno passo e centimetri: il Milan, insieme al Lecce, è la squadra più pericolosa sui piazzati. Messias è difficile toglierlo”.

Hai ritrovato freschezza e risultati col recupero di giocatori importanti:

"Non è solo così per noi, è per tutte le squadre: se si hanno tutte le frecce in campo e in panchina è un gran vantaggio. I cambi diventano sempre più indispensabili e la produzione offensiva ne beneficia”.

Un anno di Genoa… Cosa ha imparato?

“Dai momenti difficile impari che il momento più difficile, ma anche quello migliore, può essere domani. Noi siamo ambiziosi, non ci accontentiamo dei punti fatti. Ma sappiamo che basta una partita per tornare in un momento difficile. Ma sapremo anche che potremo uscirne perché l’abbiamo già fatto. Nel calcio ci vuole equilibrio”.