I tifosi del Genoa caricano l'ambiente: "Il Milan avrà clima ostile, non ci siamo dimenticati certi episodi"

Il pubblico del grifone sembra esser piuttosto caldo in vista della sfida contro il Milan, in programma domenica alle 15.00 al Ferraris di Genova. In un lungo messaggio social, il tifo organizzato rossoblù di espone duramente contro i rossoneri, invitando tutto lo stadio a creare un clima ostile ai ragazzi di mister Amorim:

I TIFOSI DEL GENOA CARICANO L'AMBIENTE

"Domenica cantiamo con rabbia, non dimentichiamoci chi abbiamo davanti. A volte ci si dimentica il significato di clima ostile.

Premessa importante, sono un tifoso come un altro, non ho intenzione di imporre nulla a nessuno, e ci mancherebbe altro. In ogni caso ero curioso di sapere il pensiero dei Genoani sul "discorso bandiere". Nel match contro la Juventus, tralasciando la grande prestazione dei ragazzi in campo, c'è stato uno stadio, e soprattutto una Nord, diversa dal solito, anche grazie al leggero minor sventolamento delle bandiere durante la partita. Sicuramente in parte la bolgia è stata alimentata dalla partita di spessore, e dal risultato, tuttavia in molte occasioni, con la gente coinvolta ai fatti di campo, si è venuto a creare un clima ostile per gli avversari e di carica per i nostri. Tanto per dirne una, quando Osmajic ha messo giù quella palla per poi tirare in porta sull'esterno della rete, si è creata una bolgia dal nulla, tutto perché la Nord è riuscita a vedere che cosa stava succedendo. È questo che fa la differenza per un giocatore in campo, e non il cantare come uno stereo di sottofondo senza nemmeno capire se stiamo attaccando, se abbiamo conquistato un calcio d'angolo, o se l'arbitro ci sta dando contro. Poi ci sono persone che in Nord non cantano in entrambi i casi e questo è ur discorso a parte, tuttavia con un muro di bandiere costante (letteralmente nella Nord bassa non si vede quasi nulla) anche la parte di persone che, invece, è intenzionata a creare il clima ostile e cantare, o fischiare, si ritrova alienata da tutto e magari canta si, ma in modo da non fare la differenza emotiva per un giocatore in campo che, per esempio, sta recuperando su un avversario. E bello sventolare le bandiere, è un bel colpo d'occhio, però sarebbe bello farlo nei momenti più opportuni, come ai tempi della Fossa, ovviamente valutando partita per partita. Siamo lì anche e soprattutto per aiutare il Genoa a vincere".