Ferencvaros, Zachariassen: "Venire a San Siro e vincere 2-0 contro il Milan è incredibile. È una serata di cui possiamo essere tutti orgogliosi"

Dopo il match contro il Milan, il giocatore del Ferencvaros Zachariassen ha commentato il successo degli ungheresi contro i rossoneri a San Siro

Intervistao da M4 Sport dopo la vittoria in casa del Milan, Kristoffer Zachariassen, giocatore del Ferencvaros autore dell'assist in occasione del gol del 2-0, ha dichiarato: "Venire qui a San Siro e vincere 2-0 contro il Milan è ovviamente incredibile. Non ho nemmeno visto cosa è successo con il primo gol, solo Lenny che esultava e la palla in rete. Ero sicuro che fosse rigore, ma poi ho visto che era gol. Abbiamo un gioco di squadra e uno spirito di squadra incredibili, non importava chi segnasse stasera.

La cosa principale era vincere la partita e sono molto contento per Lenny perché è stato infortunato per molto tempo e ora è riuscito a segnare. La tattica ha funzionato molto bene, abbiamo eseguito il nostro piano e siamo stati sicuri con la palla. Abbiamo meritato di vincere, anche se abbiamo giocato contro un avversario molto forte. È una serata di cui possiamo essere tutti orgogliosi".