Ferencvaros, Zachariassen: "Venire a San Siro e vincere 2-0 contro il Milan è incredibile. È una serata di cui possiamo essere tutti orgogliosi"
Intervistao da M4 Sport dopo la vittoria in casa del Milan, Kristoffer Zachariassen, giocatore del Ferencvaros autore dell'assist in occasione del gol del 2-0, ha dichiarato: "Venire qui a San Siro e vincere 2-0 contro il Milan è ovviamente incredibile. Non ho nemmeno visto cosa è successo con il primo gol, solo Lenny che esultava e la palla in rete. Ero sicuro che fosse rigore, ma poi ho visto che era gol. Abbiamo un gioco di squadra e uno spirito di squadra incredibili, non importava chi segnasse stasera.
La cosa principale era vincere la partita e sono molto contento per Lenny perché è stato infortunato per molto tempo e ora è riuscito a segnare. La tattica ha funzionato molto bene, abbiamo eseguito il nostro piano e siamo stati sicuri con la palla. Abbiamo meritato di vincere, anche se abbiamo giocato contro un avversario molto forte. È una serata di cui possiamo essere tutti orgogliosi".
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