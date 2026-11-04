Ferencvaros, Nag: “Nei primi minuti potremmo soffrire, poi faremo la nostra partita. Spero ci siano 60mila tifosi”

Le parole di Adam Nagy rilasciate a Sky Sport in diretta da San Siro prima della sfida di Europa League contro il Milan

In diretta da San Siro, ha parlato ai microfoni di Sky Sport Adam Nagy, ex giocatore dello Spezia, adesso centrocampista del Ferencvaros che domani alle ore18:45 affronterà il Milan a San Siro. Di seguito le sue parole.

Quali sono i punti di forza del Ferencvaros?

"Prepariamo molto bene la partita, ovviamente giochiamo fuori casa, sappiamo che i primi 5/10 minuti non sarà facilissimo, quindi dobbiamo essere calmi se i primi minuti magari tocchiamo la palla poche volte e poi dopo piano piano entriamo in partita e proviamo a tenere la palla e creare più pericolo possibile".

Sui 5000 tifosi ungheresi che saranno a San Siro - "Siamo molto contenti che ci sono tanti tifosi nostri, siamo molto contenti anche se in uno stadio cosi 5000 non li sentiremo, spero anche che ci saranno 50/60 mila tifosi".