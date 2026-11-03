Ferencváros da non sottovalutare: i numeri degli ungheresi in Europa
Dopo aver vinto il derby in campionato contro l'Inter, giovedì sera il Milan di Ruben Amorim tornerà in campo, sempre a San Siro ma in Europa League. Gli avversari saranno gli ungheresi del Ferencváros. Per i rossoneri non sarà di certo una sfida semplice. Il motivo? E' raccontato negli ultimi numeri in Europa del club ungherese:
FERENCVAROS: NUMERI E STATISTICHE
Come riportato da Opta, il Ferencváros ha ottenuto tre vittorie su tre in questa edizione della UEFA Europa League. L'ultima volta che la società ungherese ha ottenuto 4 successi di fila in una grande competizione europea risale alla Coppa delle Fiere 1967-68, quando la striscia vincente fu di 6 partite consecutive, fino alla finale persa 0-1 contro il Leeds United. Inoltre, solo 4 giocatori hanno preso parte attiva a più di 3 marcature in questa edizione di Europa League, 2 dei quali sono propri compagni al Ferencváros. Bamidele Yusuf (2 gol, 2 assist) e Kristoffer Zachariassen (3 gol, 1 assist).
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