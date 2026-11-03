L'allenatore del Ferencvaros: "Contro il Milan una partita come le altre"

Il tecnico del Ferencvaros, Balasz Borbely, ha parlato della partita contro il Milan

Il Milan non dovrà sottovalutare il prossimo avversario e portare l'energia acquisita con la vittoria nel derby anche nella sfida di giovedì a San Siro contro il Ferencvaros. Sulla carta i rossoneri sono chiaramente la squadra favorita ma, classifica alla mano, gli ungheresi si presentano a Milano con tre vittorie su tre in Europa League, a fronte dell'unica conquistata dai rossoneri, e con una sola sconfitta in stagione in 24 partite disputate. Dopo l'ultima vittoria in campionato del weekend, l'allenatore slovacco Balasz Borbely ha parlato ai canali ufficiali del club.

Le dichiarazioni di Balasz Borbely, allenatore del Ferencvaros, in vista della partita di Europa League a San Siro contro il Milan: "Non ho pensato a questa partita fino a questo momento. Lunedì analizzeremo la gara contro il Paks, poi raccoglieremo tutte le informazioni possibili sull'AC Milan e da martedì ci prepareremo esattamente come per le altre partite. È una grande partita, siamo felici di giocarla, ma è una gara come tutte le altre"