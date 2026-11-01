Primo Piano Derby superlativo. Bravo Amorim. Moreira fenomeno. Ora continuità...

L'editoriale della domenica di MilanNews.it, a cura di Andrea Longoni

Un altro derby vinto. Un derby strepitoso, che serviva come il pane dopo la brutta sconfitta col Bologna.

Gara preparata alla grande da Ruben Amorim e gestita anche meglio, soprattutto nel secondo tempo quando la sua squadra ha rischiato nulla.

Il Milan batte l'Inter, Amorim ha stravinto su Chivu.

Grande protagonista della serata Diego Moreira: acquisto fantastico, sul quale, lo ricordiamo, tanti facevano le pulci per il prezzo. Il belga è un fuoriclasse e stasera è stata la sua consacrazione. Nota di merito anche per Rabiot e Pulisic, ancora una volta in gol, e ovviamente per Maignan, autore di una parata miracolosa e decisiva nel primo tempo su Spence. Davvero tante le note positive. Tra queste anche De Winter, che ha letteralmente giganteggiato su Marcus Thuram.

Una serata da grande Milan, con la speranza che d'ora in poi la squadra riesca a trovare quella continuità che fin qui è mancata. Sicuramente la vittoria nel derby darà fiducia e autostima a tutto il mondo rossonero. Servirà anche per aiutare Ruben Amorim nel suo lavoro. A questo proposito, bisognerà lavorare tanto sulle palle inattive: situazione da cui è arrivato un altro gol. Qui la squadra resta troppo vulnerabile.

Resta il problema Goncalo Ramos, ma questa sera finisce tutto giustamente in secondo piano. Il Mercato estivo resta molto positivo. Dovesse essere altrettanto importante a gennaio, allora la squadra farebbe un grande salto si qualità. Restano delle lacune da colmare: con altri Gila e Moreira il livello si alzerebbe.

Il prossimo arrivo in dirigenza del tedesco Krosche è un'altra buona notizia del weekend rossonero: va a colmare una lacuna e, si spera, a portare competenza ed esperienza. Gerry Cardinale giustamente se la gode. Curioso e molto interessante il contributo realizzato in esclusiva per Telelombadia da Michael Cuomo: il Proprietario del Milan si è commosso nell'intervista, parlando della serata vissuta da lui e dal suo Club.