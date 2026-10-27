Primo Piano Settimana cruciale, novità in vista. L’ha vinta tutta Amorim. Rinnova Pulisic. Milan: derby, dirigenza e stadio

Settimana importante per il Milan. Due partite delicate, il nuovo stadio e l'accelerazione per il nuovo stadio. Intanto Amorim prepara le partite con tanti infortunati.

La partita di Udine l’ha vinta Ruben Amorim. Le scelte sono state tutte giuste, la strategia di gara e l’impostazione della formazione con qualche novità sono state convincenti. La reazione dopo la sconfitta in Europa League c’è stata, e questa è la notizia più importate. La squadra ha assorbito le informazioni del tecnico nelle 48 ore precedenti alla partita di Udine e ha messo in campo tutte le novità tattiche necessarie per battere i friulani.

Un Milan camaleontico, non ingabbiato in uno schema fisso, ma con la capacità di modificarsi a gara in corso in base ai momenti della partita. Difesa a quattro, poi a tre, a seconda delle fasi del match. Di sicuro la mossa di puntare su Bartesaghi qualche metro più avanti ha premiato. Il laterale italiano ha giocato una delle migliori partite da quando è in rossonero. Ha spinto tantissimo, ci ha messo voglia e determinazione. A Udine si è sentito a proprio agio dovendo pensare di più ad attaccare e meno a difendere. E su quest’aspetto è intervenuto pure Amorim. Secondo il portoghese è riduttivo chiamare Bartesaghi difensore, perché ha molte più caratteristiche da esterno offensivo, e chissà che possa nascere una nuova opportunità per il giovane italiano, probabilmente fin qui usato meno del previsto.

LE SCELTE DI AMORIM

Amorim ha avuto coraggio nel buttare nella mischia Diawara, giocatore che ha fatto il suo esordio in serie B francese solamente a gennaio scorso, e domenica si è ritrovato titolare al Milan. Ma non ha sofferto l’impatto, anzi, ha dimostrato di avere tanta personalità.

Oggi però è già vigilia della partita contro il Bologna. Il calendario è folle, e come si vede ogni squadra sta subendo una miriade di infortuni. Le squadre non riescono nemmeno a lavorare sulle partite perché non c’è tempo, si fa solo gestione fisica e lavoro video, e il Diavolo arriverà a questo impegno senza 8 giocatori.

SETTIMANA IMPORTANTE

Questa settimana però sembra essere davvero importante sotto diversi aspetti. Ci sono due partite delicate, entrambe in casa, contro il Bologna e l’Inter. E il derby si sa, incide sempre parecchio sull’umore della piazza. Il Diavolo arriva a questi due appuntamenti ravvicinati da squadra imbattuta, frutto di cinque vittorie e tre pareggi. E’ successo solo tre volte negli ultimi venti anni, entrambe con Pioli.

Poi sarà una settimana importante pure per lo stadio, perché giovedì sarà annunciato il nuovo progetto. Lo stadio condiviso con l’Inter (anche se avremmo preferito vedere il Milan con uno stadio tutto per sé), sarà di 71.500 posti e per la prima volta giovedì dovremmo vedere il rendering di come sarà. L’iter è ancora lungo, l’obiettivo è concluderlo per il 2031, e non mancheranno altri ostacoli, ma giovedì 29 ottobre sarà comunque il giorno in cui verranno svelate le carte pubblicamente.

In queste ore tra l'altro è stato raggiunto un accordo di massima tra il club milanista e l'entorauge di Christian Pulisic per il rinnovo del contratto fino al 2031. L'americano è uno dei giocatori più importanti della rosa e già recentemente aveva dichiarato di voler proseguire con la maglia del Divolo. Nei prossimi giorni potrebbe essere ratificato.

Infine l’accelerazione per il nuovo dirigente. Gerry Cardinale è rimasto in città e in queste ore avrà colloqui per provare a chiudere con Markus Krosche. Il manager tedesco, che da poco si è dimesso dall’Eintracht di Francoforte, è il candidato principale a diventare nuovo dirigente del Milan, e si sta lavorando su tutti gli aspetti economici e burocratici per realizzare questa operazione.