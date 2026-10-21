Sempre in viaggio, calendario cinico e baro! Amorim intelligente. Quasi ci siamo. Cardinale e il caro biglietti. Tare e Athekame.

L'Editoriale del mercoledì su MilanNews.it del giornalista Carlo Pellegatti

Il Milan con la valigia! Un calendario sfortunato, un fato… avverso vede Amorim e i suoi ragazzi in continuo tour in giro per l’Europa. Da Reggio Emilia, terra del formaggio, a Salisburgo, patria delle Mozartkugeln. Il tempo di cambiare il pigiama, poi partenza per il Canale della Manica, destinazione Bournemouth. Viaggio, partita, altro aereo per il ritorno, un saluto a casa, poi imbarco per l’aeroporto di Ronchi dei Legionari, con viaggio in bus per Udine.

Allenarsi? Tra un check-in e l’altro… Studiare le palle inattive? Una rapida occhiata video e via.

È stato saggio e intelligente Ruben Amorim a concedere un martedì di assoluto riposo, staccando dal pallone, dagli schemi e dalle corse. I giocatori ne avevano bisogno assoluto, con la speranza poi che i dirigenti rossoneri bussino presto nelle segrete stanze, con due toc toc energici, alzando la voce perché il Milan esige rispetto, non favori, ma rispetto. Sarà sempre un caso, sarà sempre un maligno computer, ma con la valigia è sempre la squadra milanista, mentre altri colleghi non si muovono mai da casa o al massimo lontani poche ore di treno.

Quindi diventano fondamentali le scelte di Amorim, attento a equilibrare le condizioni dei suoi Ragazzi, che stanno comunque rispondendo bene. Spettacolari i centocinquanta minuti tra Salisburgo e San Siro. Da capire il calo forse più mentale che fisico nel finale di domenica contro l’Atalanta, che ha trasformato un pomeriggio di festa in una partita da incubo, inaspettato, improvviso, infinito.

Comunque il Milan ha raggiunto, in classifica, una posizione interessante, che deve mantenere nelle prossime settimane, prima di tentare il grande balzo. Trascinato da quell’assoluto fuoriclasse che si chiama Adrien Rabiot. Già al Mondiale ammirato come uno dei più completi centrocampisti della manifestazione, oggi assoluto leader del gruppo.

Rispetto intanto a un anno fa, la società è più vigile e presente, pronta ad aiutare Amorim nella prossima sessione di mercato. Grazie forse anche all’ingresso di Markus Krösche, candidato numero uno, oggi, alla carica di Head of Football. La trattativa è in corso, ma sono tanti ancora i dettagli da approfondire.

Importante la voce che dovrebbe vedere Gerry Cardinale muoversi in prima persona, con la futura stretta collaborazione di James Fontanella-Khan, nuovo dirigente dal primo novembre, per raccogliere "il grido di dolore" dei tifosi organizzati, cercando dunque di risolvere l'annosa questione del caro-biglietti nelle partite in trasferta. A Udine il costo del tagliando tocca i 65 euro, prezzo che ha portato alla decisione di stare a casa. Sembra che il dossier sia già sul tavolo di Cardinale. I tifosi si aspettano mosse concrete in Lega Calcio, non quel pallido tentativo di qualche mese fa, di facciata più che di sostanza.

Intanto i cross e gli assist di un giocatore del Milan sono stati paragonati dal quotidiano sportivo francese "L’Équipe" a quelli di Beckham. L’autore di queste bellezze è Zachary Athekame, sempre fra i migliori nel Lyon, dove è stato prestato. Bravo e lungimirante Igli Tare, che lo ha voluto fortemente in maglia rossonera. Un dirigente mandato via troppo presto dal Milan!