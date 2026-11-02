Ferencváros mina vagante: i numeri dei prossimi avversari del Milan

Dopo la brutta e pesante debacle inglese contro il Bournemouth, nel precedente turno di Europa League, per il Milan di Ruben Amorim non sarà sicuramente una serata in discesa quella in programma giovedì alle 18.45 a San Siro contro il Ferencváros.

Si sa, l'Europa League sa regalare ostiche insidie contro qualsiasi avversario da affrontare. Infatti, i prossimi avversari dei rossoneri sono una delle cinque squadre a punteggio pieno dopo tre turni in questa competizione europea. Così, il club ungherese è reduce dalla netta vittoria per 4-1 sul Torreense e può vantare uno dei migliori attacchi del torneo. Inoltre, il Ferencváros ha ottenuto tre vittorie su tre in questa edizione della UEFA Europa League. L'ultima volta che la società ungherese ha ottenuto 4 successi di fila in una grande competizione europea risale alla Coppa delle Fiere 1967-68, quando la striscia vincente fu di 6 partite consecutive, fino alla finale persa 0-1 contro il Leeds United. Un altro dato eloquente: solo 4 giocatori hanno preso parte attiva a più di 3 marcature in questa edizione di Europa League, 2 dei quali sono propri compagni al Ferencváros. Bamidele Yusuf (2 gol, 2 assist) e Kristoffer Zachariassen (3 gol, 1 assist).