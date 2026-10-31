Calhanoglu avvisa il Milan: "Noi vogliamo assolutamente vincere questa partita"

Le parole di Hakan Calhanoglu Sky Sport 24 nel pre-partita del Derby tra Milan e Inter

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter e grande ex del Derby contro il Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 nel pre-gara.

Come la vedi?

"Il derby è sempre il derby. Non conta che noi siamo primi o che loro siano sotto di noi, è sempre una partita importantissima per noi, per i nostri tifosi, quindi noi vogliamo assolutamente vincere questa partita e regalarla ai nostri tifosi"

Sentite la voglia di vincere dopo la striscia del Milan?

"Non guardiamo mai indietro, noi guardiamo a quello che succederà oggi. Quindi quello che è successo è passato, quindi conta più oggi. Noi siamo preparati in questo"

Cosa farà la differenza oggi?

"Bisogna avere la testa giusta e dobbiamo essere lucidi, mantenere anche la concentrazione. Non perdere la testa, quindi questo secondo me conta più di tutto il resto, tra tattica e fisica"