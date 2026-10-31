Inter, Calhanoglu a DAZN: "Dobbiamo rimanere concentrati per non cadere nelle provocazioni degli avversari"

Hakan Calhanoglu, come al solito grande ex della sfida, ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Inter. Le sue dichiarazioni:

Chivu ha detto che bisogna tenere sempre alta l'attenzione...

“Ha detto bene. Dobbiamo avere la motivazione, ma anche non perdere la testa. Nei Derby bisogna essere sempre lucidi, avere sempre voglia di vincerlo, mantenendo però sempre la testa e non cadere nelle provocazioni degli avversari”.

Cosa proverete di diverso stasera? Non fate gol nel derby da tre partite...

“Non guardiamo indietro. Guardiamo ad oggi. Ci siamo preparati bene. Vedrete un modulo diverso. Abbiamo sicuramente voglia di vincerlo, ma dobbiamo essere concentrati e lucidi”.

Avete subito qualche ripartenza di troppo…

“Dobbiamo stare attenti. Sappiamo le loro qualità. Hanno giocatori che fanno male, dobbiamo stare attenti sulle ripartenze. Proveremo a non lasciargliele. Loro pressano anche molto alti. Siamo preparati ma anche loro sanno che possono fare male”.