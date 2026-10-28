Palladino: “Nel primo tempo il Milan pressava forte, nella ripresa invece…”

Raffaele Palladino, allenatore del Bologna, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Bologna, sfida valida per la nona giornata di Serie A. Di seguito un estratto delle sue parole.

Vittoria da squadra tosta...

"Hai usato il termine 'questa è una squadra tosta' e mi è piaciuto, perché questi sono ragazzi tosti. Dal primo giorno in cui sono arrivato mi hanno ascoltato, hanno dimostrato di volermi seguire. Noi abbiamo cambiato tutto, abbiamo stravolto completamente tutto: sistema di gioco, principi, metodologia. Non era facile, in un mese e mezzo ribaltare tutto non era semplice. Merito di questi ragazzi, perché hanno questa predisposizione al lavoro, vogliono migliorarsi e credono di poter tornare, insomma, ad essere la squadra che abbiamo sempre seguito in questi anni e a prendersi queste soddisfazioni. Oggi venire qui a Milano non era facile, vincere a San Siro contro il Milan, squadra forte, è vero. È stata una bella partita, nel primo tempo sicuramente potevamo fare meglio a livello tecnico, quindi ci sono cose da migliorare, ma avevamo una pressione forte del Milan e quindi questo ci ha messo un po' in difficoltà. Siamo andati sotto 2-1 e poi sono stati tosti, l'hanno ribaltata e ancora una volta i cambi hanno fatto la differenza, perché Mbangula, che non giocava da tanto tempo, ha fatto gol, e quindi Miranda che è entrato, Heggem, Vitik, tutti i calciatori che hanno giocato poco in questo momento ma che, quando subentrano, fanno la differenza e danno energia positiva alla squadra. E noi dobbiamo ovviamente continuare così, perché questa è la strada giusta".