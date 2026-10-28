Bologna, Palladino a DAZN: "Vogliamo misurarci contro il Milan e capire a che punto siamo nel nostro percorso"
Raffaele Palladino, tecnico del Bologna, ha parlato così a DAZN prima della partita in casa del Milan:
Come arrivate a questa partita?
"Abbiamo avuto poco per preparare questa partita come tutte le altre squadra. Abbiamo recuperato le energie dopo la gara di Cagliari che è stata dispensiosa. Sappiamo che giocare qui è difficile contro una squadra che è attrezzata per stare in alto. Ma noi vogliamo misurarci con squadre così per capire a che punto siamo e i nostri pregi e difetti. Dobbiamo cercare di uscire a questa partita con tanti aspetti positivi e capire a che punto siamo nel nostro percorso".
Queste le formazioni ufficiali di Milan-Bologna, sfida valida per la 9^ giornata di Serie A:
MILAN: Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic, Estupinan, Hutchinson, Musah, Jashari, Bartesaghi, Cisse, Ramos. A disp.: Bouyer, Torriani, F. Terracciano, M. Cissé, Diawara, Vladimirov, Perera, Modric, Comotto, Vos, Ossola, Pulisic, Menon, Camarda. All.: Amorim.
BOLOGNA: Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Alhassane; Bernardeschi, Mbangula; Odgaard. A disp.: Pessina, Happonen, Helland, Moro, Amondarain, Dovbyk, Haggem, El Azzouzi, Lba, Cambiaghi, Miranda, Vitik, Lo Monaco. All.: Palladino.
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