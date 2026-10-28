Qui Bologna, Palladino si affida a Dovbyk in attacco a San Siro
Avversario ostico per il Milan oggi pomeriggio alle 18.30 a San Siro: i rossoneri ospiteranno il Bologna allenato da mister Raffaele Palladino che, dal suo arrivo dopo l'esonero di Tedesco, ha riportato un po' di ordine nei ranghi rossoblù. La formazione felsinea è reduce dalla vittoria esterna sul campo del Cagliari e proverà a mettere i bastoni tra le ruote al Milan di Ruben Amorim che arriva in emergenza infortuni e anche con all'orizzonte l'importante sfida contro l'Inter nel Derby di Halloween.
BOLOGNA, PALLADINO SI AFFIDA A DOVBYK
Nelle indiscrezioni del pre-gara tra Milan e Bologna, lato rossoblù il Corriere dello Sport riferisce che mister Palladino si affiderà ad Artem Dovbyk per il suo attacco: il centravanti ucraino è rimasto seduto in panchina per tutta la partita in Sardegna e oggi sarà protagonista là davanti in compagnia di Bernardeschi a destra e Cambiaghi a sinistra.
PROBABILE FORMAZIONE BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Heggem, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Moro, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Dovbyk. A disp.: Pessina, Happonen, Helland, Alhassane, De Silvestri, Darmian, Vitik, Pobega, Amondarain, El Azzouzi, Libra, Mbangula, Odgaard, Lo Monaco.
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