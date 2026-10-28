Bologna, i convocati di Palladino: ai tre assenti certi si aggiunge De Silvestri
Il Milan questo pomeriggio alle 18.30 ospita il Bologna a San Siro per il turno infrasettimanale che è valido per la nona giornata del campionato di Serie A Enilive. Il club emiliano ha diramato in mattinata la lista dei convocati di mister Raffaele Palladino: oltre agli assenti annunciati della vigilia come Orsolini, Piccoli ed Enem, si aggiunge anche Lorenzo De Silvestri che, comunque, difficilmente sarebbe partito da titolare.
BOLOGNA, I CONVOCATI: OUT DE SILVESTRI
Il comunicato del Bologna con la lista dei convocati per la sfida contro il Milan:
"Questo l’elenco dei convocati di Raffaele Palladino per stasera.
Portieri: Happonen, Pessina, Skorupski.
Difensori: Alhassane, Casale, Darmian, Heggem, Helland, Miranda, Theate, Vitik, Zortea.
Centrocampisti: Amondarain, El Azzouzi, Ferguson, Libra, Moro, Pobega.
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Dovbyk, Lo Monaco (43), Mbangula, Odgaard.
Lorenzo De Silvestri non è disponibile a causa di un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra".
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