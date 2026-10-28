Bologna, i convocati di Palladino: ai tre assenti certi si aggiunge De Silvestri

La lista dei convocati da mister Raffaele Palladino per la sfida del Bologna questo pomeriggio alle 18.30 contro il Milan

Il Milan questo pomeriggio alle 18.30 ospita il Bologna a San Siro per il turno infrasettimanale che è valido per la nona giornata del campionato di Serie A Enilive. Il club emiliano ha diramato in mattinata la lista dei convocati di mister Raffaele Palladino: oltre agli assenti annunciati della vigilia come Orsolini, Piccoli ed Enem, si aggiunge anche Lorenzo De Silvestri che, comunque, difficilmente sarebbe partito da titolare.

BOLOGNA, I CONVOCATI: OUT DE SILVESTRI

Il comunicato del Bologna con la lista dei convocati per la sfida contro il Milan:

"Questo l’elenco dei convocati di Raffaele Palladino per stasera.

Portieri: Happonen, Pessina, Skorupski.

Difensori: Alhassane, Casale, Darmian, Heggem, Helland, Miranda, Theate, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Amondarain, El Azzouzi, Ferguson, Libra, Moro, Pobega.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Dovbyk, Lo Monaco (43), Mbangula, Odgaard.

Lorenzo De Silvestri non è disponibile a causa di un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra".