Bologna, per tre giocatori lavoro differenziato: il report dell'allenamento
Tra due giorni il Milan sarà nuovamente in campo. I rossoneri mercoledì alle 18.30 saranno impegnati nella nona giornata di campionato, a San Siro contro il Bologna di mister Palladino che, come la formazione di Ruben Amorim, è reduce da una vittoria 0-2 in trasferta. Una gara importante non solo per i tre punti in palio, come sempre, ma anche perchè farà da ponte all'attesissimo Derby contro l'Inter che si giocherà in casa rossonera sabato 31 ottobre alle 20.45.
Il report dell'allenamento pomeridiano del Bologna, a due giorni dalla sfida di San Siro contro il Milan: "A due giorni dalla partita di Milano, la squadra si è allenata a Casteldebole nel pomeriggio: seduta tattica per i ragazzi di Palladino, con prove di conclusioni a rete. Differenziato per Jay Enem, Roberto Piccoli e Riccardo Orsolini".
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